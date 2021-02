Lazio, Lombardia e Veneto, blitz per Sputnik: 'L'Aifa è troppo lenta, vogliamo comprarlo' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Strappo del Lazio sui anti con l'obiettivo di accelerare e proteggere rapidamente la popoLazione. 'Valuteremo se è possibile acquistare dosi aggiuntive sul mercato, anche di 5, inconcepibile che ad ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Strappo delsui anti con l'obiettivo di accelerare e proteggere rapidamente la popone. 'Valuteremo se è possibile acquistare dosi aggiuntive sul mercato, anche di 5, inconcepibile che ad ...

TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - petergomezblog : Il calendario delle regioni per le vaccinazioni degli over 80: nel Lazio dall’8 febbraio, Lombardia ultima. partirà… - FontanaPres : In attesa che il Tar del Lazio si pronunci sul tardivo passaggio della Lombardia in zona arancione e confermi, com… - mstk_on : RT @Antonio_Caramia: ??Nuovo indicatore?? ??Pazienti ospedalizzati per 100.000 abitanti #FVG e #Piemonte 51 #EmiliaRomagna e #Umbria 50 #Ligur… - Nicola_Firenze : RT @Antonio_Caramia: ??Nuovo indicatore?? ??Pazienti ospedalizzati per 100.000 abitanti #FVG e #Piemonte 51 #EmiliaRomagna e #Umbria 50 #Ligur… -