Hauge fuori dalla lista Uefa: ecco il motivo della scelta di Pioli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Hauge escluso dalla lista Uefa: con l'arrivo di Mario Mandzukic, Pioli ha dovuto fare delle scelte e ha scelto un centrocampista in più Jens Petter Hauge, giunto nello scetticismo più totale, ha subito impressionato il Milan e i suoi tifosi con giocate di alta classe, condite da prestazioni molto buone. Purtroppo, però, il norvegese è giovane e ancora inesperto e nelle ultime uscite il suo apporto non è stato sufficiente. Inoltre, con l'arrivo di Mario Mandzukic qualcosa è certamente cambiato nelle gerarchie. I rossoneri puntano non solo il campionato ma anche l'Europa League. Hauge è rimasto così fuori dalla lista Uefa. Il ragazzo avrà più chance di ...

