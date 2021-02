Governo: Draghi alla Camera (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb (Adnkronos) – Il premier incaricato Mario Draghi è da poco arrivato alla Camera dei deputati. Oggi è previsto l’avvio delle consultazioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb (Adnkronos) – Il premier incaricato Marioè da poco arrivatodei deputati. Oggi è previsto l’avvio delle consultazioni. L'articolo CalcioWeb.

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - maurizioneri79 : Il governo tecnico-politico è quello dei migliori-somari. #GovernoDraghi #MarioDraghi #Draghi - ilmetropolitan : ???? #Governo. #Draghi arrivato alla #Camera -