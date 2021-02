Gomorra la serie | un attore è stato arrestato per traffico di droga

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Quello che è successo in queste ore dimostra come ci sia perfetta sintonia tra quanto èromanzato ine ciò che è accaduto realmente. Sì perchè undella celebreispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano, èarredopo un’operazione della Guardia di Finanza di Napoli (Gico e Nucleo di Polizia Economico Finanziaria) nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. Il motivo? E’ alquanto surreale visto che si tratta didi– la: arreunIl blitz delle Fiamme Gialle che ha permesso di smantellare tre gruppi di narcotrafficanti tra Torre Annunziata, provincia di Napoli, e nei quartieri di ...

Le riprese della tanto attesa nuova stagione della serie televisiva di Gomorra hanno avuto inizio nella città di Napoli, per poi proseguire in una località regale e suggestiva. Una nuova esperienza artistica interpretando Andrea Capece per il giovane artista di Gragnano dopo l'esordio in "Gomorra 3" ed altre tre serie di successo.