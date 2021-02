Elezioni CSPI | Udir presenta la lista dei suoi tre candidati e il programma per il voto

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Oggi pomeriggio, dalle 17 in poi, il sindacatopresenterà i dirigenti scolasticinellaper l’elezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione () ed il“Dirigere insieme in Sicurezza”. L’incontro, che avverrà sulla piattaforma Zoom, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di. Interverranno il presidente nazionale Marcello Pacifico ed i treLeon Zingales, Sergio Marra e Marina Rossi. “C’è bisogno di dirigenti scolastici competenti al, ma soprattutto che abbiano a cuore delle battaglie che interessano tutta l’area della dirigenza scolastica”, afferma il suo Presidente Marcello Pacifico, ricordando cheè un sindacato nato 4 anni fa ed ha già portato ...

Il sindacato Udir ha riassunto il programma per le elezioni in alcuni punti: equiparare la figura del dirigente scolastico alla restante classe dirigenziale dell'area cui appartiene; modificare le norme che regolano la mobilità dei dirigenti scolastici, garantendo la serenità per poter lavorare vicino ai propri cari.