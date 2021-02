E per TvBoy Mario Draghi riveste i panni di SuperMario, l'idraulico aggiustatutto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il ritorno sulla scena politica di Mario Draghi ha riportato in auge anche il suo storico soprannome di Super Mario, affibbiato all'italiano che 'salvò euro e Ue' quando salì alla guida della Bce. E ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il ritorno sulla scena politica diha riportato in auge anche il suo storico soprannome di Super, affibbiato all'italiano che 'salvò euro e Ue' quando salì alla guida della Bce. E ...

trilubiusgrow : RT @MediasetTgcom24: E per TvBoy Mario Draghi diventa SuperMario, l'idraulico aggiustatutto #tvboy - MediasetTgcom24 : E per TvBoy Mario Draghi diventa SuperMario, l'idraulico aggiustatutto #tvboy - saverioraimondo : RT @leggoit: Tvboy, in esclusiva per Saverio Raimondo a Pigiama Rave la sua ultima opera - VIDEO - saverioraimondo : RT @leggoit: #tvboy, in esclusiva per #saverio raimondo a Pigiama Rave la sua ultima opera - VIDEO - zazoomblog : Tvboy in esclusiva per Saverio Raimondo a Pigiama Rave la sua ultima opera - #Tvboy #esclusiva #Saverio #Raimondo -

Ultime Notizie dalla rete : per TvBoy E per TvBoy Mario Draghi riveste i panni di SuperMario, l'idraulico aggiustatutto

Il Super Mario di Tvboy è alle prese con un rubinetto tricolore da riparare, perché perde. E' stato lo stesso streetartist a diffondere il suo ultimo lavoro attraverso le sue pagine social.

Tvboy, in esclusiva per Saverio Raimondo a Pigiama Rave la sua ultima opera

Come passa il tempo uno street artist in smart working? Il celebre Tvboy , direttamente dalla sua casa di Barcellona, ha presentato in esclusiva per Pigiama Rave la sua personale crisi di governo, realizzando l'opera dal titolo CONTE TER. Dopo il famoso bacio tra ...

E per TvBoy Mario Draghi riveste i panni di SuperMario, l'idraulico aggiustatutto TGCOM Mario Draghi "idraulico aggiustatutto": la curiosa dedica di Tvboy

E così, proprio come il popolare supereroe della Nintendo, Super Mario, l'ha rappresentato il celebre streetartist Tvboy. Mario Draghi è comparso così, tuta blu e chiave inglese in mano, su un muro di ...

E per TvBoy Mario Draghi diventa SuperMario, l'idraulico aggiustatutto

L'opera è apparsa su un muro di Barcellona dopo che l'ex presidente della Bce ha accettato con riserva l'incarico dal Presidente della Repubblica Mattarella ...

Il Super Mario diè alle prese con un rubinetto tricolore da riparare, perché perde. E' stato lo stesso streetartist a diffondere il suo ultimo lavoro attraverso le sue pagine social.Come passa il tempo uno street artist in smart working? Il celebre, direttamente dalla sua casa di Barcellona, ha presentato in esclusivaPigiama Rave la sua personale crisi di governo, realizzando l'opera dal titolo CONTE TER. Dopo il famoso bacio tra ...E così, proprio come il popolare supereroe della Nintendo, Super Mario, l'ha rappresentato il celebre streetartist Tvboy. Mario Draghi è comparso così, tuta blu e chiave inglese in mano, su un muro di ...L'opera è apparsa su un muro di Barcellona dopo che l'ex presidente della Bce ha accettato con riserva l'incarico dal Presidente della Repubblica Mattarella ...