Drive-in covid Ruda: da metà dicembre, 1.700 tamponi (Di venerdì 5 febbraio 2021) A un mese e mezzo dall’apertura, si fanno i primi bilanci del Drive-in per tamponi covid attivato a Perteole, sede della Protezione Civile di Ruda. I dodici medici di medicina generale che qui vi operano hanno realizzato, fino ad ora, 1.700 tamponi in 48 sessioni, riscontrando una positività nel 13.24% dei casi. Vengono realizzati in media 35 tamponi al giorno, con picchi anche di 37. “Quello di Ruda è stato il primo Drive-in attivato dai comuni. Una grande operazione al servizio del nostro territorio, portando il controllo e lo screening ad un livello superiore, permettendo una più rapida ed efficace tracciabilità del rilievo pandemico”, commenta il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi. E aggiunge. “Il grande lavoro svolto in ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 febbraio 2021) A un mese e mezzo dall’apertura, si fanno i primi bilanci del-in perattivato a Perteole, sede della Protezione Civile di. I dodici medici di medicina generale che qui vi operano hanno realizzato, fino ad ora, 1.700in 48 sessioni, riscontrando una positività nel 13.24% dei casi. Vengono realizzati in media 35al giorno, con picchi anche di 37. “Quello diè stato il primo-in attivato dai comuni. Una grande operazione al servizio del nostro territorio, portando il controllo e lo screening ad un livello superiore, permettendo una più rapida ed efficace tracciabilità del rilievo pandemico”, commenta il Sindaco diFranco Lenarduzzi. E aggiunge. “Il grande lavoro svolto in ...

