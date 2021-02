Coronavirus: morto un bambino di 7 anni nel Regno Unito (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dramma , sono 728 i decessi nel Paese nelle ultime 24 ore. Un bambino è nell’elenco delle 630 persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 negli ospedali inglesi, con 53 morti in Scozia, 35 in Galles e dieci in Irlanda del Nord. Sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dramma , sono 728 i decessi nel Paese nelle ultime 24 ore. Unè nell’elenco delle 630 persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 negli ospedali inglesi, con 53 morti in Scozia, 35 in Galles e dieci in Irlanda del Nord. Sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

