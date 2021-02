Controlli in provincia: 3 arresti a Cenate Sotto, Ponte San Pietro e Romano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continuano i servizi di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale dei carabinieri, nell’ambito dei quali negli ultimi giorni sono stati arrestati tre soggetti. A Cenate Sotto, nella serata di mercoledì, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto e portato in carcere a Bergamo una donna di 47 anni, originaria di Brembate che era gia? Sottoposta alla misura degli arresti domiciliari: dovra? scontare una pena di un anno e mezzo per furto aggravato in concorso, commesso a Ghisalba nel 2014. A Ponte San Pietro, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 34enne originario del Marocco, residente a Bonate Sopra. L’uomo, ai domiciliari per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e? stato pizzicato negli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continuano i servizi di controllo del territorio predisposti dal comandole dei carabinieri, nell’ambito dei quali negli ultimi giorni sono stati arrestati tre soggetti. A, nella serata di mercoledì, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto e portato in carcere a Bergamo una donna di 47 anni, originaria di Brembate che era gia?posta alla misura deglidomiciliari: dovra? scontare una pena di un anno e mezzo per furto aggravato in concorso, commesso a Ghisalba nel 2014. ASan, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 34enne originario del Marocco, residente a Bonate Sopra. L’uomo, ai domiciliari per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e? stato pizzicato negli ...

