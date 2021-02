Cna Turismo e commercio | lotteria scontrini altra spesa aggiuntiva per piccoli

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladeglirischia di diventare unaper il piccoloche non può permettersi, soprattutto in questi tempi grami, il lusso di perdere clienti. I registratori di cassa vanno aggiornati e corredati di apposite apparecchiature per acquisire e trasmettere i dati dei clienti. E’ quanto sottolinea Cna. Cna“chiede che, in aggiunta alla deducibilità dal reddito d’impresa del costo sostenuto per l’adeguamento dei registratori di cassa, sia riconosciuto agli esercizi commerciali anche un credito d’imposta pari al 50% del costo, al fine di alleggerire l’onere conseguente alla partecipazione alladegli”, conclude ...

CNACampaniaNord : CNA sempre al fianco delle imprese del Turismo! ????Partecipa al nostro incontro, Venerdì 5 Febbraio alle ore 15.30… - VeneziePost : In #Trentino si registrano cali del 10% nell’occupazione di turismo e ristorazione e diminuzione del Pil del -11,5%… - PantheonVerona : Il Segretario CNA Veneto Matteo Ribon: «Il Veneto è unico e ricco di attrattive: non possiamo farci trovare imprepa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cna Turismo

latinaoggi.eu

Faranno parte della Consulta comunale del: L'associazione TTT Aps (Gaetano Di Ballo), ... Conflavoro Pmi (Vincenzo Agrò), Pro Loco Agrigento (Christian Vassallo) ,Confederazione nazionale ...Faranno parte della Consulta comunale del: L'associazione TTT Aps (Gaetano Di Ballo), ... Conflavoro Pmi (Vincenzo Agrò), Pro Loco Agrigento (Christian Vassallo) ,Confederazione nazionale ...Roma, 4 feb. (Labitalia) - La lotteria degli scontrini rischia di diventare una spesa aggiuntiva per il piccolo commercio che non può permettersi, soprattutto in questi tempi grami, il lusso di perde ...La lotteria degli scontrini rischia di diventare una spesa aggiuntiva per il piccolo commercio che non può permettersi, soprattutto in questi tempi grami, il lusso di perdere clienti. Così la CNA sott ...