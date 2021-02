Bce: “Recovery Fund vitale per la ripresa” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bollettino di gennaio della Bce: “Gli investimenti aggiuntivi svolgeranno un ruolo di primo piano per la ripresa”. FRANCOFORTE (GERMANIA) – E’ stato pubblicato il bollettino di gennaio della Bce. Nel consueto aggiornamento, riportato dall’Ansa, è stato precisato che “gli investimenti aggiuntivi nell’ambito Next Generation Ue svolgeranno un ruolo di primo piano nel sostenere la ripresa, una volta terminata la pandemia. Tale strumento produrrebbe un’espansione di bilancio incentrata sul debito pari, in media, a circa l’1% del Pil nell’area dell’euro, nel periodo 2021-2024 . E’ la maggior parte degli interventi dovrebbe essere destinata agli investimenti e alle riforme strutturali volte a favorire la crescita “. Pronto il dialogo con Mario Draghi Da Francoforte si guarda con molta attenzione anche a Mario Draghi e alla situazione italiana. La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bollettino di gennaio della Bce: “Gli investimenti aggiuntivi svolgeranno un ruolo di primo piano per la”. FRANCOFORTE (GERMANIA) – E’ stato pubblicato il bollettino di gennaio della Bce. Nel consueto aggiornamento, riportato dall’Ansa, è stato precisato che “gli investimenti aggiuntivi nell’ambito Next Generation Ue svolgeranno un ruolo di primo piano nel sostenere la, una volta terminata la pandemia. Tale strumento produrrebbe un’espansione di bilancio incentrata sul debito pari, in media, a circa l’1% del Pil nell’area dell’euro, nel periodo 2021-2024 . E’ la maggior parte degli interventi dovrebbe essere destinata agli investimenti e alle riforme strutturali volte a favorire la crescita “. Pronto il dialogo con Mario Draghi Da Francoforte si guarda con molta attenzione anche a Mario Draghi e alla situazione italiana. La ...

