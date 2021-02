Basket 3×3, Capobianco: “Le azzurre si sono allenate con lo spirito giusto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Hanno tenuto un’atteggiamento super. Le azzurre si sono allenate con lo spirito giusto e sono molto contento. In altre parole si sono impegnate, hanno sudato, ma si sono anche divertite. Un raduno più che proficuo direi. Abbiamo verificato l’adattabilità delle ragazze al 3X3 e la possibilità di essere inserite in una squadra che è formata da quattro giocatrici“. Queste le parole di Andrea Capobianco, capo allenatore della Nazionale Open 3×3 femminile, dopo i tre giorni di raduno a Roma verso il Pre-Olimpico di Graz, in Austria, del 26-30 maggio, In vista della prima opportunità di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, le azzurre sono sulla strada giusta della preparazione: “Per lavorare su una base ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Hanno tenuto un’atteggiamento super. Lesicon lomolto contento. In altre parole siimpegnate, hanno sudato, ma sianche divertite. Un raduno più che proficuo direi. Abbiamo verificato l’adattabilità delle ragazze al 3X3 e la possibilità di essere inserite in una squadra che è formata da quattro giocatrici“. Queste le parole di Andrea, capo allenatore della Nazionale Open 3×3 femminile, dopo i tre giorni di raduno a Roma verso il Pre-Olimpico di Graz, in Austria, del 26-30 maggio, In vista della prima opportunità di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, lesulla strada giusta della preparazione: “Per lavorare su una base ...

C'erano stati 9 punti e 11 rimbalzi per Emilie Hesseldal che però aveva chiuso con 3/13 al tiro; la ... avvicinando la qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile.

