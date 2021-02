Atalanta, è emergenza sulle fasce: punti di sutura al piede per Maehle, in dubbio per la gara col Torino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini.Piove sul bagnato in casa Atalanta, con il tecnico della Dea che potrebbe dover fare a meno di Maehle in occasione dei prossimi impegni dell'Atalanta, in un reparto già colpito dagli infortuni. Nelle scorse ore infatti, Il danese, è stato costretto a rasi suturare tramite alcuni punti una ferita al piede. Secondo Bergamoesport.it, ferita, rimediata in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Napoli a causa di un pestone di Koulibaly. Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini.Piove sul bagnato in casa, con il tecnico della Dea che potrebbe dover fare a meno diin occasione dei prossimi impegni dell', in un reparto già colpito dagli infortuni. Nelle scorse ore infatti, Il danese, è stato costretto a rasire tramite alcuniuna ferita al. Secondo Bergamoesport.it, ferita, rimediata in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Napoli a causa di un pestone di Koulibaly.

