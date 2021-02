Su cosa indaga l’Oms nel cuore del Covid, a Wuhan, in Cina (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uno degli scienziati che compongono la squadra di super-esperti dell’Oms che sta indagando a Wuhan le origini del coronavirus, il biologo inglese Peter Daszak, racconta a Sky News che “il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione”. “Se i dati ci porteranno ad un mercato del pesce è lì che andremo, se ci porteranno in un allevamento di animali selvatici e lì che andremo, se ci porteranno in un laboratorio è lì che andremo”, aggiunge Daszak – sulla cui nomina ci sono state polemiche (lui dice di natura esclusivamente politica) perché aveva collaborato in passato con studi clinici in Cina. Il team di ricercatori dell’Organizzazione sanitaria internazionale ha visitato oggi il laboratorio di ricerca sui virus nella metropoli cinese: si tratta di uno dei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uno degli scienziati che compongono la squadra di super-esperti delche stando ale origini del coronavirus, il biologo inglese Peter Daszak, racconta a Sky News che “il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione”. “Se i dati ci porteranno ad un mercato del pesce è lì che andremo, se ci porteranno in un allevamento di animali selvatici e lì che andremo, se ci porteranno in un laboratorio è lì che andremo”, aggiunge Daszak – sulla cui nomina ci sono state polemiche (lui dice di natura esclusivamente politica) perché aveva collaborato in passato con studi clinici in. Il team di ricercatori dell’Organizzazione sanitaria internazionale ha visitato oggi il laboratorio di ricerca sui virus nella metropoli cinese: si tratta di uno dei ...

