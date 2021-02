Shade insultato da Inigo Placido | una parola specifica accende lo scontro

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grosso scivolone per il figlio di Michele. Ecco il motivo della discussione con il cantante di Bene ma non benissimo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Shade insultato

Gossip e Tv

Grosso scivolone per il figlio di Michele Placido. Ecco il motivo della discussione con il cantante di Bene ma non benissimoda Inigo Placido , sfoga la sua frustrazione sui social. Stiamo parlando proprio del figlio di Michele Placido , fratello di Brenno , Michelangelo e Violante . La vicenda non è attuale ...Grosso scivolone per il figlio di Michele Placido. Ecco il motivo della discussione con il cantante di Bene ma non benissimo ...Shade insultato da Inigo Placido, sfoga la sua frustrazione sui social. Stiamo parlando proprio del figlio di Michele Placido, fratello ...