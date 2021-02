Salvini | strada maestra voto | ma ascolteremo Draghi senza pregiudizi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non sono abituato a dire dei sì a priori. Sappiamo che paese ha bisogno di risposte immediate - ha detto il leader della Lega per il quale l'obiettivo è quello di mantenere unito il centrodestra

A questo punto, riteniamo che l'unica strada giusta sia quella delle elezioni anticipate". Ore 11. ... A La 7 il leader della Lega, Matteo Salvini, dice: "Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di ... Salvini sembra aprire a Draghi premier. O forse non vuole passare a priori come un "dustruttore". "Continuiamo a ribadire con coerenza che la strada maestra sono le elezioni – ha detto – che possono ... Governo, "elezioni strada maestra e "nessun pregiudizio su Draghi". Matteo Salvini è stato lapidario in riferimento a un ...