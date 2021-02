Nomination ai Golden Globes 2021 per le serie tv, Netflix domina con The Crown e La regina degli scacchi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è appena conclusa la diretta con cui sono state annunciate le Nomination ai Golden Globes 2021. In un’annata particolare, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19 e dalle proteste del Black Lives Matter, l’industria cinematografica e televisiva non si è fermata. Ecco la lista delle Nomination ai Golden Globes 2021 per quanto riguarda la serie tv. Miglior serie drammaticaThe CrownLovecraft CountryThe MandalorianOzarkRatched Miglior attore in una serie drammaticaJason Bateman (“Ozark”) Josh O’Connor (“The Crown”) Bob Odenkirk (“Better Call Saul”) Al Pacino (“Hunters”) Matthew Rhys (“Perry Mason”) Miglior attrice in una serie ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è appena conclusa la diretta con cui sono state annunciate leai. In un’annata particolare, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19 e dalle proteste del Black Lives Matter, l’industria cinematografica e televisiva non si è fermata. Ecco la lista delleaiper quanto riguarda latv. MigliordrammaticaTheLovecraft CountryThe MandalorianOzarkRatched Miglior attore in unadrammaticaJason Bateman (“Ozark”) Josh O’Connor (“The”) Bob Odenkirk (“Better Call Saul”) Al Pacino (“Hunters”) Matthew Rhys (“Perry Mason”) Miglior attrice in una...

