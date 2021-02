Morto il fratello di Dayane Mello: come hanno reagito i concorrenti del GF VIP (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È Morto in un incidente stradale il fratello di Dayane Mello: ecco qual è stata la reazione dei concorrenti del GF VIP La casa del Grande fratello Vip sconvolta dalla morte improvvisa e tragica di Lucas Mello, fratello di Dayane. Il ragazzo è Morto in un incidente la scorsa notte. La notizia è stata annunciata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Èin un incidente stradale ildi: ecco qual è stata la reazione deidel GF VIP La casa del GrandeVip sconvolta dalla morte improvvisa e tragica di Lucasdi. Il ragazzo èin un incidente la scorsa notte. La notizia è stata annunciata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ashleyskyes : Dayane ha appena detto ai ragazzi che l’ora in cui è morto suo fratello, lo stava praticamente sognando e per lei e… - ItsLuuc : RT @physicaltwe: Mammamia I brividi, Dayane sta dicendo che nel momento in cui stava sognando sui fratello lui è morto e ada le dice 'ti st… - physicaltwe : Mammamia I brividi, Dayane sta dicendo che nel momento in cui stava sognando sui fratello lui è morto e ada le dice… - justcallmejudas : I concorrenti del #GFVIP vogliono lasciare la casa perché il fratello di #DayaneMello è morto in un incidente e qui… - federic36872822 : RT @CelestiStefania: Il gioco per dayane dovrebbe finire qui...questo é lavoro e un lutto non puo essere eleborato davanti ad una telecamer… -