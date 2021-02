Morte Lucas Mello, svelate le cause della comparsa del fratello di Dayane Mello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spunta la ricostruzione dei media brasiliani sulla triste Morte di Lucas Mello, fratello della concorrente del GF VIP 5 Dayane Mello. Nel dettaglio il giovane è venuto a mancare nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2021, a seguito di un incidente stradale che lo ha stroncato sul colpo. La prima finalista del Grande fratello VIP è rimasta sconvolta e spaesata dopo aver appreso quello che era successo, così come i suoi coinquilini. Tuttavia Dayane ha deciso di non abbandonare il gioco delle celebrità, perché in alternativa non potrebbe comunque raggiungere i suoi familiari vista la quarantena che le spetterebbe nel caso in cui lei lasciasse l’Italia per raggiungere il Brasile. Ma andiamo a scoprire cosa ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spunta la ricostruzione dei media brasiliani sulla tristediconcorrente del GF VIP 5. Nel dettaglio il giovane è venuto a mancare nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2021, a seguito di un incidente stradale che lo ha stroncato sul colpo. La prima finalista del GrandeVIP è rimasta sconvolta e spaesata dopo aver appreso quello che era successo, così come i suoi coinquilini. Tuttaviaha deciso di non abbandonare il gioco delle celebrità, perché in alternativa non potrebbe comunque raggiungere i suoi familiari vista la quarantena che le spetterebbe nel caso in cui lei lasciasse l’Italia per raggiungere il Brasile. Ma andiamo a scoprire cosa ...

fraancescaa00 : RT @sdcsroberts: non ci credo Sofia ha disegnato un angelo sopra la testa sua e di dayane prima che scoprisse della morte di Lucas - onlyangelhazx : RT @sdcsroberts: non ci credo Sofia ha disegnato un angelo sopra la testa sua e di dayane prima che scoprisse della morte di Lucas - Jacoposvoice : RT @sdcsroberts: non ci credo Sofia ha disegnato un angelo sopra la testa sua e di dayane prima che scoprisse della morte di Lucas - zeyas86993348 : RT @MaraGinevra: Se vuoi contribuire a far celebrare messe in memoria di Lucas x tutto l’anno il gg del suo compleanno e il gg della sua mo… - Jacoposvoice : Tra la morte di Lucas e la mia bisnonna che sta per morire non so come non mi siano ancora finite le lacrime -