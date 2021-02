Lui è Peggio di Me, Panariello e Giallini al debutto su Rai3: «Per stare su questa rete devi avere minimo tre lauree» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marco Giallini e Giorgio Panariello sul set Dopo l’assaggio offerto nello show di Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno, Giorgio Panariello e Marco Giallini sono pronti a debuttare domani alle 21.20 su Rai 3 con Lui è Peggio di Me: quattro puntate prodotte da Friends & Partners (sì, gli stessi che curano gli spettacoli di Panariello, alla faccia delle policy per il conflitto di interessi) per la regia di Stefano Vicario e Fabrizio Guttuso Alaimo. I due protagonisti hanno presentato il programma questa mattina in una conferenza stampa in streaming, direttamente dal set. Un set che sarà diviso in due parti: da un lato Panariello in stile late show in orario anticipato, con tanto di scrivania per le interviste, dall’altro ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marcoe Giorgiosul set Dopo l’assaggio offerto nello show di Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno, Giorgioe Marcosono pronti a debuttare domani alle 21.20 su Rai 3 con Lui èdi Me: quattro puntate prodotte da Friends & Partners (sì, gli stessi che curano gli spettacoli di, alla faccia delle policy per il conflitto di interessi) per la regia di Stefano Vicario e Fabrizio Guttuso Alaimo. I due protagonisti hanno presentato il programmamattina in una conferenza stampa in streaming, direttamente dal set. Un set che sarà diviso in due parti: da un latoin stile late show in orario anticipato, con tanto di scrivania per le interviste, dall’altro ...

