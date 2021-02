Le infrastrutture sociali sono come le autostrade? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ho partecipato ad una audizione alla Camera dei deputati sul Recovery Plan per sostenere la necessità di dotarsi di infrastrutture sociali, capaci di sostenere il peso sociale che grava su questo Paese. È un peso composto da un misto di malattia, disoccupazione, emarginazione, povertà, dipendenze, rabbia, frammentazione, insoddisfazione, preoccupazione. È un peso che – a causa della pandemia – aumenta e continua a cambiare composizione, qualità, forma e sostanza. È peggiorato. Senza interventi immediati rischia di sprofondare, di far crollare i ponti sociali che appaiono troppo fragili, indeboliti da chiusure e misure di sicurezza. Le infrastrutture visibili, tipo i porti e le autostrade, o invisibili, tipo il wifi, si capisce subito come siano necessari per lo sviluppo. Ma dobbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ho partecipato ad una audizione alla Camera dei deputati sul Recovery Plan per sostenere la necessità di dotarsi di, capaci di sostenere il peso sociale che grava su questo Paese. È un peso composto da un misto di malattia, disoccupazione, emarginazione, povertà, dipendenze, rabbia, frammentazione, insoddisfazione, preoccupazione. È un peso che – a causa della pandemia – aumenta e continua a cambiare composizione, qualità, forma e sostanza. È peggiorato. Senza interventi immediati rischia di sprofondare, di far crollare i pontiche appaiono troppo fragili, indeboliti da chiusure e misure di sicurezza. Levisibili, tipo i porti e le, o invisibili, tipo il wifi, si capisce subitosiano necessari per lo sviluppo. Ma dobbiamo ...

Elezioni a Rimini e provincia, i dieci punti di Europa Verde

... inizialmente interno, poi aperto alle parti sociali e all'associazionismo, siamo a rendere ... 6) Alberi e aree verdi come infrastrutture del benessere e della salute pubblica. 7) Contrasto ad ogni ...

Lavoro salute e formazione: i suggerimenti delle Acli per l’utilizzo del Recovery Fund

«Come premessa fondamentale ad ogni tipo di proposta per l’utilizzo dei fondi del Recovery, ci preme precisare che il debito non sarà un peso se le infrastrutture che si andra ...

