Laura Pausini candidata ai Golden Globes con Io Sì/Seen: "Un onore rappresentare l'Italia nel Mondo" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laura Pausini candidata ai Golden Globes, in nomination per la categoria Miglior Canzone Originale con il brano Io Sì/Seen, colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé. I Golden Globes 2021 giungono alla 78esima edizione: la cerimonia di premiazione è fissata per il prossimo 28 febbraio a Los Angeles. Tra le nomination c'è anche quella della cantante italiana Laura Pausini, candidata nella categoria Miglior Canzone Originale per Io Sì/Seen. Il brano, original song del film Netflix The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé, è frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 ...

IlContiAndrea : “Io sì/Seen” è candidato ai #GoldenGlobes. Il brano è nato dalla collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e… - repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - PausiniCharts : RT @albimaccariello: Sogno la vittoria di Laura Pausini ai golden globes (e agli oscar) - PausiniCharts : RT @_elisafrrs_: Che vi piaccia o no c'è sempre e solo una persona che riesce ancora a portare la musica italiana nel mondo ?? LAURA PAUSIN… -