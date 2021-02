Italia’s Got Talent 2021 | parla Mara Maionchi | “L' originalità è la base dell’espressione artistica”

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La nostra intervista video ae Ludovica Comello, rispettivamente giudice e conduttrice di Italia's Got, la nuova edizione dello show in onda su TV 8 ogni mercoledì in prima serata. Italia's Gotè realtà già da una settimana e ha debuttato con un buon risconto di critica e ascolti. Un successo che premia il lavoro messo in piedi da Sky e Freemantle per portare in tv una nuova edizione di questo show per tutta la famiglia in un periodo così difficile. "Il lavoro su Got" dura un anno, ci aveva detto Gabriele Immirzi in conferenza e questo non può che far capire che sforzo produttivo sia stato nel difficile periodo che stiamo vivendo. La nuova edizione conferma il parterre di giudici, da Joe Bastianich e Frank Matano …