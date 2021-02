Il Quirinale darà l’incarico per un governo tecnico a Mario Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (foto: Ap Photo/Michael Probst)Nella serata del 2 febbraio il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il fallimento delle consultazioni per formare un governo politico supportato dalle forze di maggioranza che avevano sostenuto il Conte bis. Preso atto del risultato delle trattative, il capo dello stato Sergio Mattarella ha chiesto ai partiti di procedere verso la formazione di un governo tecnico o istituzionale “di alto profilo”, guidato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi, che è stato convocato al Quirinale oggi a mezzogiorno. L’ipotesi sul tavolo è quindi un cosiddetto governo del presidente, una formula giornalistica che si usa per indicare un esecutivo senza colore politico di cui il Colle si rende garante e promotore in casi di eccezionale ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (foto: Ap Photo/Michael Probst)Nella serata del 2 febbraio il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il fallimento delle consultazioni per formare unpolitico supportato dalle forze di maggioranza che avevano sostenuto il Conte bis. Preso atto del risultato delle trattative, il capo dello stato Sergio Mattarella ha chiesto ai partiti di procedere verso la formazione di uno istituzionale “di alto profilo”, guidato dall’ex presidente della Bce, che è stato convocato aloggi a mezzogiorno. L’ipotesi sul tavolo è quindi un cosiddettodel presidente, una formula giornalistica che si usa per indicare un esecutivo senza colore politico di cui il Colle si rende garante e promotore in casi di eccezionale ...

Giovannileo17 : @La7tv @diMartedi Giustamente è meglio continuare con la sinistra.. Ora chiameranno draghi e ci darà il colpo di gr… - DanieleD10s : @Quirinale @FratellidItalia e @LegaSalvini non daranno la fiducia a #Draghi , a quanto pare nemmeno i pagliacci dei… - Citizen7659876 : @Quirinale Ma come fate a credere che #Draghi salverà il #Paese?È messo lì dalle stesse istituzioni che hanno dist… - Stefanialove69 : Questo profilo non darà più spazio a nessuna parte politica, l'incoscienza di molte persone, ha rischiato di farci… - giure99 : Non so cosa ne pensate voi, ma... la condanna del governo Conte mi sembra implicita QUIRINALE Mattarella, l’appel… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale darà Il Quirinale darà l'incarico per un governo tecnico a Mario Draghi

Il progetto di un Conte - ter è fallito, e ora il presidente Mattarella proverà a mettere nelle mani dell'ex presidente della Bce l'incarico di costituire un nuovo governo tecnico "del presidente"

"Ho sbagliato, se non mi fossi dimesso...". L'addio amaro di Conte

...oggi alle ore 12 al Quirinale, che però dovrebbe fare i conti con un Parlamento fragile e con dei numeri ancora incerti . L'avvocato temeva questo epilogo: una volta che mi dimetto nessuno mi darà la ...

Crisi di governo, il centrodestra si appella al Colle. Salvini e Melonii: «Pronti ad andare da Mattarella» Corriere della Sera Il progetto di un Conte - ter è fallito, e ora il presidente Mattarella proverà a mettere nelle mani dell'ex presidente della Bce l'incarico di costituire un nuovo governo tecnico "del presidente"...oggi alle ore 12 al, che però dovrebbe fare i conti con un Parlamento fragile e con dei numeri ancora incerti . L'avvocato temeva questo epilogo: una volta che mi dimetto nessuno mila ...