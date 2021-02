Governo, in campo ipotesi Conte ministro degli esteri o vice di Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – A quanto apprende l’agenzia Dire nel corso del lungo colloquio tra il premier incaricato Mario Draghi e il presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte a Palazzo Chigi si sono vagliate alcune ipotesi relative alla partecipazione di Conte al prossimo esecutivo. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – A quanto apprende l’agenzia Dire nel corso del lungo colloquio tra il premier incaricato Mario Draghi e il presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte a Palazzo Chigi si sono vagliate alcune ipotesi relative alla partecipazione di Conte al prossimo esecutivo.

fattoquotidiano : TUTTI FURIOSI CON #ITALIAVIVA In attesa del nuovo governo, torna in campo la società civile. Lettere aperte, appell… - MatteoRichetti : I margini per un Governo di unità nazionale sono enormi, ma non con Conte, Bonafede o quello che c'è. Si metta in c… - ItaliaViva : Rispetto a un governo politico, prima di avventurarci nel campo dei contenuti e sui nomi va chiarita qual è la magg… - BrunelloEnrico : Lungo colloquio a Chigi, si sono vagliate alcune ipotesi relative alla partecipazione di Conte al prossimo esecutivo - Agenzia_Dire : #Governo, in campo ipotesi #Conte ministro degli esteri o vice di #Draghi. -