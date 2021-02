GF Vip 5, Giulia De Lellis dura sul caso Andrea Zenga, il messaggio di fuoco (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giulia De Lellis segue poco il GF Vip 5 di Alfonso Signorini, eppure è tornata a parlarne aspramente. Ora lo fa destinando un duro commento nei riguardi della famiglia del gieffino Andrea Zenga, senza risparmiarsi sulla produzione del reality. Dopo aver contestato sui social al conduttore di forzare un amore tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, nonostante il flirt di lui in corso con Giulia Salemi nella Casa, l’influencer attacca ancora il reality su Instagram. In particolare, critica il comportamento assunto da Walter Zenga nei riguardi del figlio Andrea Zenga all’incontro padre-figlio avvenuto nel giardino della celebre magione e accusa l’allenatore di aver dimenticato Zenga junior. Poi, contesta al reality di rendere ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Desegue poco il GF Vip 5 di Alfonso Signorini, eppure è tornata a parlarne aspramente. Ora lo fa destinando un duro commento nei riguardi della famiglia del gieffino, senza risparmiarsi sulla produzione del reality. Dopo aver contestato sui social al conduttore di forzare un amore tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, nonostante il flirt di lui in corso conSalemi nella Casa, l’influencer attacca ancora il reality su Instagram. In particolare, critica il comportamento assunto da Walternei riguardi del figlioall’incontro padre-figlio avvenuto nel giardino della celebre magione e accusa l’allenatore di aver dimenticatojunior. Poi, contesta al reality di rendere ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - robirantucci : RT @sophiespurring: i personaggi famosi, che siano tiktokers o giulia de lellis, che sfornano libri o romanzi a me non andranno mai a genio… - EireenViolet : GFVip,'mi piace!'Parla la madre della Salemi?Raptus-Gregoraci:il gesto estremo! PP:'Anche io mi sto innamorando di… - infoitcultura : Furibonda lite tra Giulia e Tommaso: 'Millanti un'amicizia che non c'è' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Dayane Mello al vetriolo su Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta! (Video) -