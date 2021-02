È difficilissimo dire chi abbia segnato più gol nella storia del calcio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se nel caso di Ronaldo li abbiamo contati tutti, per i campioni del passato non ci sono statistiche condivise e riconosciute Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se nel caso di Ronaldo limo contati tutti, per i campioni del passato non ci sono statistiche condivise e riconosciute

zazoomblog : È difficilissimo dire chi abbia segnato più gol nella storia del calcio - #difficilissimo #abbia #segnato #nella - ilpost : È difficilissimo dire chi abbia segnato più gol nella storia del calcio - yesimthatbiatch : Spero che abbiano tatto nel dire a Dayane una cosa del genere e che non venga ripresa dopo che verrà a saperlo per… - the_highsparrow : @gioelebbc @OlivoSalvo @UberVexx Basta avere l'onestà intellettuale di dire che non è stato il governo più incompet… - callmestefi : Questa mattina come prima cosa mi sento di dire GRAZIE Grazie a @GiuseppeConteIT per averci guidato in un momento s… -