Draghi arrivato al Quirinale | partiti nel caos e numeri incerti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Mario Draghi e’ arrivato intorno alle 12.00 al Quirinale per l’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella da cui riceverà l’incarico per tentare la formazione del governo. L’ex presidente della Bce dovrà subito cercare una convergenza tra i partiti per avere una maggioranza: al momento, però, le forze politiche non hanno ancora chiarito le proprie posizioni ed i numeri alla Camera e al Senato sono in bilico.

Marioal Quirinale. L'ex presidente della Bce è stato convocato dal Capo dello Stato in vista dell'incarico per formare un nuovo governo che sia in grado di affrontare la crisi sanitaria, ...Marioè giunto al Quirinale per il colloquio con Sergio Mattarella durante il quale il Presidente della Repubblica gli conferirà l'incarico di formare il nuovo governo. L'ex presidente della BCE è ...Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Su Mario Draghi i gruppi M5S rischiano di andare in frantumi. "E' il momento di pensare al Paese, la linea di Crimi non è condivisa. Non escludiamo la spaccatura", dicono al ...