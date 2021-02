“Degas, il corpo nudo” in onda oggi su Rai5 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un’indagine intorno all’opera di Degas, che rivela tutto il suo modernismo: è il documentario “Degas, il corpo nudo”, in onda mercoledì 3 febbraio alle 19.30 su Rai5. Il filmato evidenzia il rapporto dell’artista con i costumi della sua epoca e il suo profondo coinvolgimento con una cultura in transizione, concentrandosi sul modo in cui Degas trattava il nudo. La connessione di Edgar Degas con i corpi infatti è fondamentale nel suo percorso artistico. Ma vediamo insieme i punti salienti della sua carriera e alcune informazioni utili per poter guardare al meglio questo splendido documentario. Edgar Degas nasce a Parigi il 19 luglio 1834. La sua era una famiglia benestante, che aveva infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un’indagine intorno all’opera di, che rivela tutto il suo modernismo: è il documentario “, il”, inmercoledì 3 febbraio alle 19.30 su. Il filmato evidenzia il rapporto dell’artista con i costumi della sua epoca e il suo profondo coinvolgimento con una cultura in transizione, concentrandosi sul modo in cuitrattava il. La connessione di Edgarcon i corpi infatti è fmentale nel suo percorso artistico. Ma vediamo insieme i punti salienti della sua carriera e alcune informazioni utili per poter guardare al meglio questo splendido documentario. Edgarnasce a Parigi il 19 luglio 1834. La sua era una famiglia benestante, che aveva infatti ...

schizzechea96 : RT @raicinque: Il documentario “Degas, il corpo nudo” in onda mercoledì #3febbraio alle 19.30 su #Rai5 evidenzia il rapporto dell’artista c… - raicinque : Il documentario “Degas, il corpo nudo” in onda mercoledì #3febbraio alle 19.30 su #Rai5 evidenzia il rapporto dell’… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai5 (canale 23) “Degas, il corpo nudo” – Ritratto di un artista moderno - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai5 (canale 23) “Degas, il corpo nudo” – Ritratto di un artista moderno - Elisa27071981 : RT @f_girasole: Ci sono luoghi dove lasci frammenti di te mentre il corpo, in silenzio, procede per il suo viaggio. Edgar Degas Norway… -

Ultime Notizie dalla rete : Degas corpo La settimana in tv, da Canova a David Hockney

Degas, il corpo nudo rilegge invece l'opera del maestro impressionista alla luce della sua sorprendente modernità: i costumi di un'epoca e di una città - Parigi - si intrecciano con le pratiche ...

Opéra di Parigi, il Gala di danza in streaming

... maestosa parata dell'intero corpo di ballo , che avanza dal fondo della scena fino al proscenio, ... ritratto in tanti quadri di Degas e stampe d'epoca. La grandeur, lo stile, la storia del balletto ...

Su che canale è Degas – Il corpo nudo del 3 febbraio? Bellacanzone Sculture impregnate di profumo. Le opere di Antoine Renard da Nathalie Obadia a Parigi

Con la mostra Amnesia, la Galerie Nathalie Obadia di Parigi (www.nathalieobadia.com) ospita per la prima volta di Antoine Renard ...

, ilnudo rilegge invece l'opera del maestro impressionista alla luce della sua sorprendente modernità: i costumi di un'epoca e di una città - Parigi - si intrecciano con le pratiche ...... maestosa parata dell'interodi ballo , che avanza dal fondo della scena fino al proscenio, ... ritratto in tanti quadri die stampe d'epoca. La grandeur, lo stile, la storia del balletto ...Con la mostra Amnesia, la Galerie Nathalie Obadia di Parigi (www.nathalieobadia.com) ospita per la prima volta di Antoine Renard ...