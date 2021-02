Codogno | il parroco | San Biagio liberaci dalla pandemia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)(Lodi), 3 febbraio 2021 - "Sanpatrono dei malanni della gola che è la porta del respiro,da questa". Risuona nella chiesa parrocchiale, in un'atmosfera irreale con ...

(Lodi), 3 febbraio 2021 - "San Biagio patrono dei malanni della gola che è la porta del ... la preghiera del parroco Iginio Passerini che, questa mattina, durante la celebrazione della festa ... alle invocazioni al figlio e soprattutto al ricordo di don Renato Lanzetti, parroco di Lanzada, ... Raffaella Bignami, abitante nel piccolo centro di Codogno con il marito Leonardo e i due figli, ha ... Monsignor Iginio Passerini alla messa per la festa patronale nella città-simbolo della prima ondata. Dal Comune benemerenza all'intera comunità e alla famiglia del paziente 1 ...