Centrodestra | Fi tentata da Draghi | Salvini | ' Ora vediamo cosa vuol fare' Fdi | voto unica via

LucRossi1 : @Agenzia_Ansa @Quirinale @matteosalvinimi @Roberto_Fico @matteorenzi Lo scopo del centrodestra unito e dell' 'andia… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra tentata

Il Giorno

- Mario Draghi sale al Quirinale alle 12 e alle 12,30, ilsi riunisce in un vertice per fare il punto sulla linea politica da adoittare dopo la decisione del Capo dello Stato di affidare ..." Basta prendere in giro chi sta male e soffre, - conclude Buldorini - oggi il... Promessa mai mantenuta e neppure vagamente, visto che nulla di tutto quanto detto è stato mai ...«Abbiamo ascoltato le sagge parole del Presidente della Repubblica Mattarella, ci riconosciamo nella sua guida e agiremo di conseguenza». Anche nel Pd non tutti sembrano sollevati, anche se il partito ...Le condizioni per affidare, per la terza volta, l'incarico a Giuseppe Conte per formare un governo non ci sono. Matteo Renzi chiede una forte discontinuità con l'esecutivo precedente. Il mandato esplo ...