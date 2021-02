ATP Melbourne 1 2021: Jannik Sinner domina Aleksandar Vukic e va agli ottavi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il secondo turno del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, sorride all’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del seeding e per questo esentato dal primo turno, il quale supera l’australiano Aleksandar Vukic con il netto score di 6-2 6-4 in un’ora e sette minuti ed agli ottavi se la vedrà con lo sloveno Aljaz Bedene, testa di serie numero 13. Nel primo set l’azzurro trova in apertura il break a trenta che gli permette di giocare sempre avanti nel punteggio e non concede mai l’occasione del controbreak al padrone di casa. Nel settimo game, al contrario, l’azzurro centra un nuovo break a quindici e così può servire per il set chiudendo sul 6-2 dopo 27 minuti. Nella seconda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il secondo turno del torneo ATP1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a, in Australia, sorride all’azzurro, numero 4 del seeding e per questo esentato dal primo turno, il quale supera l’australianocon il netto score di 6-2 6-4 in un’ora e sette minuti edse la vedrà con lo sloveno Aljaz Bedene, testa di serie numero 13. Nel primo set l’azzurro trova in apertura il break a trenta che gli permette di giocare sempre avanti nel punteggio e non concede mai l’occasione del controbreak al padrone di casa. Nel settimo game, al contrario, l’azzurro centra un nuovo break a quindici e così può servire per il set chiudendo sul 6-2 dopo 27 minuti. Nella seconda ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 6-2 6-4 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro domina e conquista gli ottavi di finale a Melbourne… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 2-1 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’altoatesino piazza il break in avvio! - #Sinner-Vukic… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 6-2 1-0 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro strappa il break in avvio di secondo set! -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Melbourne 1 2021 - Esordio per Jannik Sinner dopo l’esibizione di Adelaide: dopo il bye al primo… - infoitsport : Melbourne e ATP Cup, quote mercoledì 3/2: quale Fognini in campo? Paire a 2,25. Debutto soft per Sinner -