Yellen, ma non solo. Ecco chi tifa per Gualtieri (ancora) al Mef (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberto Gualtieri uber alles. Attorno al professore di storia contemporanea che da dieci anni si occupa dei conti europei, e dal 2019 di quelli italiani, si è scatenata la battaglia nei giorni della caduta del Conte bis e dei tentativi per dar vita a un Conte Ter. C’è chi, come Matteo Renzi, proprio non lo digerisce al punto da chiederne la sostituzione, in quel di Via XX Settembre, per far posto, mormorano i cattivi, a Maria Elena Boschi o, più realisticamente, a Fabio Panetta. Poi ci sono gli sponsor, a cominciare da quel Pd da cui Gualtieri proviene, mentre il M5S si tiene tutto sommato defilato. Fin qui la politica italiana. Poi ci sono altri supporter, di altra caratura e altro peso. Se non è vero e proprio sostegno, se non altro è stima, anche reciproca. Un esempio, Janet Yellen, l’ex governatrice della Fed che Joe Biden ha ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Robertouber alles. Attorno al professore di storia contemporanea che da dieci anni si occupa dei conti europei, e dal 2019 di quelli italiani, si è scatenata la battaglia nei giorni della caduta del Conte bis e dei tentativi per dar vita a un Conte Ter. C’è chi, come Matteo Renzi, proprio non lo digerisce al punto da chiederne la sostituzione, in quel di Via XX Settembre, per far posto, mormorano i cattivi, a Maria Elena Boschi o, più realisticamente, a Fabio Panetta. Poi ci sono gli sponsor, a cominciare da quel Pd da cuiproviene, mentre il M5S si tiene tutto sommato defilato. Fin qui la politica italiana. Poi ci sono altri supporter, di altra caratura e altro peso. Se non è vero e proprio sostegno, se non altro è stima, anche reciproca. Un esempio, Janet, l’ex governatrice della Fed che Joe Biden ha ...

spe1977 : Pare che la #Yellen abbia evitato di parlare di temi economici troppo tecnici per non metterlo in difficoltà ?? - Fedebianconos : @GeorJefferson9 @ghio_igor @Fakepla48049905 @GiuliaCortese1 Ma francamente non capisco per quale ragione debba cont… - Isabell57792318 : come mai biden e janet yellen non fiatano su gamestop? non sarÀ perchÉ c'e' un conflittone di... - Dagospia - Lukyluke311 : RT @_DAGOSPIA_: COME MAI BIDEN E JANET YELLEN NON FIATANO SU GAMESTOP? NON SARÀ PERCHÉ C'E' UN CONFLITTONE DI... - MaurizioTorchi2 : RT @_DAGOSPIA_: COME MAI BIDEN E JANET YELLEN NON FIATANO SU GAMESTOP? NON SARÀ PERCHÉ C'E' UN CONFLITTONE DI... -

Ultime Notizie dalla rete : Yellen non Cosa faranno Biden e Yellen sul caso GameStop?

Una posizione un po' strana, visto che negli ultimi due anni la Yellen ha ricevuto 7,2 milioni di ... E la pratica dello short selling (la vendita di titoli non direttamente posseduta dal venditore) è ...

La BNS malgrado le critiche statunitensi non cambia strategia

Jordan non ha ancora parlato della questione con la nuova ministra delle finanze statunitense nonch ex presidente della Federal Reserve Janet Yellen: vi saranno per certamente discussioni, dapprima a ...

GameStop, la saga che trasforma il mercato in casinò unisce trumpisti e dem Il Fatto Quotidiano "Gli Stati Uniti non ci influenzeranno"

Il presidente della Banca nazionale svizzera Thomas Jordan ribadisce che il suo istituto non smetterà di intervenire sul mercato delle divise per indebolire il franco nonostante gli Stati Uniti abbian ...

Critiche dagli USA, ma la BNS non cambia politica monetaria

Il presidente Thomas Jordan ha ribadito che il suo istituto non smetterà di intervenire sul mercato delle divise per indebolire il franco nonostante gli Stati ...

Una posizione un po' strana, visto che negli ultimi due anni laha ricevuto 7,2 milioni di ... E la pratica dello short selling (la vendita di titolidirettamente posseduta dal venditore) è ...Jordanha ancora parlato della questione con la nuova ministra delle finanze statunitense nonch ex presidente della Federal Reserve Janet: vi saranno per certamente discussioni, dapprima a ...Il presidente della Banca nazionale svizzera Thomas Jordan ribadisce che il suo istituto non smetterà di intervenire sul mercato delle divise per indebolire il franco nonostante gli Stati Uniti abbian ...Il presidente Thomas Jordan ha ribadito che il suo istituto non smetterà di intervenire sul mercato delle divise per indebolire il franco nonostante gli Stati ...