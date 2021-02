Un Posto al Sole Anticipazioni 2 febbraio 2021: Niko tradisce l'amicizia con Michele e Silvia! (Di martedì 2 febbraio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 2 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, il coinvolgimento di Niko nel caso di Emil mette Silvia e Michele di nuovo l'uno contro l'altra. Leggi su comingsoon (Di martedì 2 febbraio 2021) Scopriamo ledi Unaldella puntata del 2. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, il coinvolgimento dinel caso di Emil mette Silvia edi nuovo l'uno contro l'altra.

