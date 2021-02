Traffico internazionale di droga | smantellate tre organizzazioni | 20 arresti – I NOMI

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiOltre 200 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto dei Comandi Provinciali di Salerno, Caserta, Catania, Torino e Varese, stanno eseguendo 20 misure cautelari (10 in carcere e 10 ai domiciliari) emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti membri di tre distinti gruppi criminali di narcotrafficanti, con basi operative a Torre Annunziata e nei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano. Il primo dei gruppi criminali è riconducibile alla famiglia GENOVESE, già oggetto di precedenti vicende giudiziarie per affari illeciti col clan “GALLO-CAVALIERI” di Torre Annunziata. In particolare, il Nucleo di Polizia Ecoco-Finanziaria di Napoli è riuscito a ricostruire i traffici di GENOVESE Franco, promotore del sodalizio ...