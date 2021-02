Steven Spielberg: il cinema non morirà (Di martedì 2 febbraio 2021) Steven Spielberg è sicuro che le sale cinematografiche torneranno a radunare gli appassionati non appena l’emergenza sanitaria sarà passata C’è un settore che in quest’anno di pandemia ha sofferto molto più di tanti altri: il cinema. Rimasti chiusi durante il primo lockdown, hanno riaperto nel periodo estivo, per essere costretti poi ad abbassare nuovamente le saracinesche. A nulla sono servite le proteste dei tanti operatori del mondo dello spettacolo, attori e artisti di ogni categoria. L’emergenza sanitaria ha tagliato i ponti ad un arte già colpita fortemente dalle tante nuove piattaforme streaming. Con le attuali restrizioni, non sappiamo di preciso quando potremo tornare nei cinema, comodamente seduti sulle iconiche sedie rosse, a goderci un bel film con un po’ di pop corn tra le mani. È ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021)è sicuro che le saletografiche torneranno a radunare gli appassionati non appena l’emergenza sanitaria sarà passata C’è un settore che in quest’anno di pandemia ha sofferto molto più di tanti altri: il. Rimasti chiusi durante il primo lockdown, hanno riaperto nel periodo estivo, per essere costretti poi ad abbassare nuovamente le saracinesche. A nulla sono servite le proteste dei tanti operatori del mondo dello spettacolo, attori e artisti di ogni categoria. L’emergenza sanitaria ha tagliato i ponti ad un arte già colpita fortemente dalle tante nuove piattaforme streaming. Con le attuali restrizioni, non sappiamo di preciso quando potremo tornare nei, comodamente seduti sulle iconiche sedie rosse, a goderci un bel film con un po’ di pop corn tra le mani. È ...

statodelsud : Steven Spielberg: “Il cinema non morirà, la gente tornerà in sala” - Pino__Merola : Steven Spielberg: “Il cinema non morirà, la gente tornerà in sala” - comingsoonit : #StevenSpielberg ha affidato a Empire la sua fiducia in un ritorno alla normalità dell'esperienza cinematografica i… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Perché i cinema non moriranno mai secondo Steven Spielberg - CamiSernagiotto : Anche a voi manca la celebrazione del culto collettivo, in sala? Lo spiega bene Spielberg, altro che Walter Benjami… -