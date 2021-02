Sci Alpino, Paris: “L’incidente di Goggia è stato uno choc per tutti, una sfortuna incredibile” (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo sciatore azzurro Dominik Paris, in viaggio verso Garmish dove disputerà un SuperG e una discesa di Coppa del Mondo, ha voluto far sentire il proprio sostegno a Sofia Goggia, che nello scorso weekend ha riportato un pesantissimo infortunio: “E’ stato davvero uno choc per tutti L’incidente a Sofia. Una sfortuna incredibile a pochi giorni da Mondiali, per lei ma anche per l’Italia perché nella discesa era una medaglia quasi sicura. Io mi sento in forma, in fiducia e spero di avere buoni risultati e risposte dalle due prossime gare, visto che tra una settimana c’è già il SuperG sulla Vertigine delle Tofane. A Garmisch però il meteo non è ottimale, fa caldo ed è prevista pioggia. Per noi non va bene. Tofane? Ci abbiamo fatto gli assoluti due anni fa e ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo sciatore azzurro Dominik, in viaggio verso Garmish dove disputerà un SuperG e una discesa di Coppa del Mondo, ha voluto far sentire il proprio sostegno a Sofia, che nello scorso weekend ha riportato un pesantissimo infortunio: “E’davvero unopera Sofia. Unaa pochi giorni da Mondiali, per lei ma anche per l’Italia perché nella discesa era una medaglia quasi sicura. Io mi sento in forma, in fiducia e spero di avere buoni risultati e risposte dalle due prossime gare, visto che tra una settimana c’è già il SuperG sulla Vertigine delle Tofane. A Garmisch però il meteo non è ottimale, fa caldo ed è prevista pioggia. Per noi non va bene. Tofane? Ci abbiamo fatto gli assoluti due anni fa e ...

