Roma, tassista spara contro papà e figlia di 6 anni: il dramma (Di martedì 2 febbraio 2021) Un uomo ha compiuto una follia dopo avere impugnato una pistola a Roma. Si tratta di un tassista che ha sparato all’impazzata. Follia in strada a Roma, dove un uomo ha sparato in aria per poi mirare contro un balcone. Nel mirino erano finiti un padre di famiglia e la sua figlioletta di soli 6 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) Un uomo ha compiuto una follia dopo avere impugnato una pistola a. Si tratta di unche hato all’impazzata. Follia in strada a, dove un uomo hato in aria per poi mirareun balcone. Nel mirino erano finiti un padre di famiglia e la sua figlioletta di soli 6 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Roma, tassista spara due volte in aria poi tenta di colpire donna e bambina: far west a Cinquina - Alberto03900676 : RT @SerglocSergio: Roma choc, tassista spara in aria poi punta la pistola verso un padre e la figlia di 6 anni: l'arma si inceppa. Arrestat… - cesarebrogi1 : RT @SerglocSergio: Roma choc, tassista spara in aria poi punta la pistola verso un padre e la figlia di 6 anni: l'arma si inceppa. Arrestat… - RassegnaZampa : #Roma, tassista scende dall'auto e spara a caso. Punta a una bambina ma la pistola s'inceppa - AlessandroV1953 : RT @ElioLannutti: Roma choc, tassista spara in aria poi punta la pistola verso un padre e la figlia di 6 anni: l'arma si inceppa. Arrestato… -