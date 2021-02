Prada Cup, Ineos in acqua dalle 5 del mattino! Cornwell: “Vicini a Luna Rossa, ma col vento leggero…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ineos si sta preparando per affrontare Luna Rossa nella Finale della Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. I britannici hanno sconfitto gli italiani nelle tre regate del round robin, ma sempre di misura: l’atto conclusivo, al meglio delle 13 regate, sarà ben diverso. Ben Ainslie e compagni si sono allenati nel fine settimana: la barca è uscita dall’hangar addirittura alle cinque del mattino, l’equipaggio ha cercato di cogliere ogni singola occasione per migliorarsi come riporta la testata neozelandese Stuff. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni con vento leggero, dove il sodalizio tricolore dà il meglio. David Cornwell, rules advisor di Ines Uk, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Stuff: “Penso che le due barche saranno molto vicine tra ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021)si sta preparando per affrontarenella Finale dellaCup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. I britannici hanno sconfitto gli italiani nelle tre regate del round robin, ma sempre di misura: l’atto conclusivo, al meglio delle 13 regate, sarà ben diverso. Ben Ainslie e compagni si sono allenati nel fine settimana: la barca è uscita dall’hangar addirittura alle cinque del mattino, l’equipaggio ha cercato di cogliere ogni singola occasione per migliorarsi come riporta la testata neozelandese Stuff. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni conleggero, dove il sodalizio tricolore dà il meglio. David, rules advisor di Ines Uk, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Stuff: “Penso che le due barche saranno molto vicine tra ...

