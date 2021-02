Peter Gomez | «Questa crisi di governo è uno schifo | meglio le elezioni» Video

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Si parla tanto di programmi e contratti di legislatura, ma è chiaro che le uniche cose davvero in ballo indisono i nomi: chi sarà il premier, chi farà il ministro, chi si accaparrerà la poltrona da sottosegretario. Punto. Il resto sono solo chiacchiere. Ne è convinto anche, che in proposito ha evocato nientemeno che il grande tabù disarabanda parlamentare: leanticipate. Durante l’ultima puntata de L’aria che tira, il direttore dell’edizione online del Fatto Quotidiano ha mostrato di avere le idee chiare: «Quando si fa uno strappo di questo tipo, come quello che ha fatto Renzi, si esce vincenti quando si hanno ministri di maggior peso e poi si riesce a far fuori quello che lui considera l’arcinemico», e ...

impietoso. Quando si tratta di crisi di governo il direttore del Fattoquotidiano.it non ci va per il sottile. 'Gli italiani hanno visto lo schifo a cui stiamo assistendo - dice ai ...