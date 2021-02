Olimpiadi | comitato Tokyo 2020 | “I Giochi si disputeranno indipendentemente dal Covid”

(Di martedì 2 febbraio 2021)dalla situazione legata al Coronavirus, iOlimpici disiregolarmente nell’estate 2021. A ribadirlo con fermezza è Yoshiro Mori, presidente delorganizzatore dell’evento. “Dobbiamo andare oltre la discussione sul fatto se sia opportuno o meno disputarli, la questione è come li organizzeremo – ha precisato Mori durante un incontro tra iled esponenti politici locali -. Riflettiamo in questa occasione su un nuovo tipo diOlimpici“. SportFace.

Tra speranze e timori, sulle Olimpiadi di Tokyo ogni giorno arrivano annunci e smentite sul possibile annullamento. Ma gli organizzatori non hanno dubbi su quello che succederà. "Le Olimpiadi si faran ...Il presidente del comitato organizzatore di "Tokyo 2020" Yoshiro Mori mette a tacere le voci su una possibile cancellazione dei Giochi ...