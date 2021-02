Nessuno vuole il campionato francese: la Ligue 1 non riesce a rivendere i diritti tv (Di martedì 2 febbraio 2021) La LFP, la Lega calcio francese, non riesce a rivendere i diritti televisivi per il triennio 2020-2024, i diritti che erano stati restituiti dall’ex emittente Mediapro, dopo un contenzioso che aveva rischiato di mandare in fallimento l’intero campionato francese. In un comunicato diramato ieri, e ripreso da Calcio e Finanza, la LFP ha fatto sapere di aver ricevuto offerte da Amazon, dall’emittente statunitense Discovery, proprietaria di Eurosport, e da DAZN, ma nessuna di queste proposte è stata considerata all’altezza. «Le consultazioni non hanno avuto successo. La LFP impiegherà 48 ore per stabilire le fasi successive della commercializzazione dei suoi diritti televisivi», Il fallimento della vendita – spiega il Financial Times – è dovuto in gran ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) La LFP, la Lega calcio, nontelevisivi per il triennio 2020-2024, iche erano stati restituiti dall’ex emittente Mediapro, dopo un contenzioso che aveva rischiato di mandare in fallimento l’intero. In un comunicato diramato ieri, e ripreso da Calcio e Finanza, la LFP ha fatto sapere di aver ricevuto offerte da Amazon, dall’emittente statunitense Discovery, proprietaria di Eurosport, e da DAZN, ma nessuna di queste proposte è stata considerata all’altezza. «Le consultazioni non hanno avuto successo. La LFP impiegherà 48 ore per stabilire le fasi successive della commercializzazione dei suoitelevisivi», Il fallimento della vendita – spiega il Financial Times – è dovuto in gran ...

