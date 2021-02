“Mi vuoi sposare?” GF Vip | la proposta all’esterno della casa | una sorpresa in piena regola per la concorrente E lei risponde | “Sì!”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Udite udite: Nello Sorrentino al GF Vip 5 ha finalmente fatto ladi matrimonio a Carlotta Dell’Isola. Unainaspettata per la gieffina, che più volte ha fatto notare che il fidanzato non è un tipo romantico. Eppure ha deciso di fare questo grande passo nellapiù spiata d’Italia. Inizialmente Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune clip dell’esperienza che la coppia ha affrontato a Temptation Island, condotto da Alessia Marcuzzi. Carlotta ha rivissuto quei momenti che l’hanno portata a conquistare il cuore del pubblico di Canale 5. Dopo una serie di immagini riguardanti la loro storia d’amore, il conduttore ha invitato laa uscire dalla porta rossa. Fuori dalle mura, Carlotta si è trovata di fronte a palloncini a forma di cuore e a un ...

GrandeFratello : ... MI vuoi sposare? ?? #GFVIP - thessadcactus : @LENORMEDISICUR1 perché tu non mi vuoi sposare - vuoi_condurretu : RT @eltweetsz: Amore io posso sposare te? #tzvip - inarmsoftae : mi vuoi sposare? - zazoomblog : Nello Sorrentino fidanzato Carlotta Dell’Isola: sorpresa d’amore al GF Vip. “Mi vuoi sposare?” - #Nello… -

dici che non ti faccio mai sorprese ma io voglio chiederti, mi?'. La ragazza rimane senza parole e poi si scatena: 'Sì! Ti amo tantissimo' trovando poi tra i fiori il tanto atteso anello.'Guarda che sorpresa che ti ho fatto, adesso sono qui e davanti a tutti ti chiedo se mi'. Carlotta non riesce a trattenere l'emozione e, proprio dal bellissimo mazzo di girasoli, pesca ...Carlotta Dell'Isola riceve una bellissima sorpresa da Nello Sorrentino al GF Vip, che le chiede di sposarlo. Ecco le sue parole.