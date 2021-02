Messi | le clausole più assurde nel contratto col Barcellona

(Di martedì 2 febbraio 2021) In casa, ma non solo, continua a tenere banco la questione legata aldi. Mezzo miliardo di euro in 4 anni, ora spuntano “strane”. Da qualche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

sportli26181512 : Messi, le clausole più curiose nel contratto col Barcellona: le indiscrezioni del Mundo: Emergono altri particolari… - gabri_collesano : RT @SkySport: Messi, le clausole più curiose nel contratto col Barcellona: le indiscrezioni del Mundo - garbadaru : RT @SkySport: Messi, le clausole più curiose nel contratto col Barcellona: le indiscrezioni del Mundo - SkySport : Messi, le clausole più curiose nel contratto col Barcellona: le indiscrezioni del Mundo - MichaoRossit : @filippomricci come ribadito anche da @fredhermel a @RMCsport nel contratto di Messi una serie di piccolissime ed i… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi clausole

Ma adesso si scoprono alcunedell'accordo veramente particolari. Dal divieto di andare in ... Ce ne sono alcune specifiche che riguardanoe la Catalogna. In fin dei conti, l'argentino è ...... avrà portato nella sua cassaforte 555.237.619 euro, migliaio più migliaio meno grazie a... il brasiliano Neymar seguecon 36 milioni netti annui. Per dare un'idea su bolle e bollicine ...Arriva la "prima intesa a livello nazionale" riguardante la condivisione delle clausole sociali e delle clausole contrattuali nell'ambito delle gare per l'assegnazione dei servizi di raccolta e smalti ...Il contratto da mille e una notte siglato da Leo Messi nel 2017 e che oggi ha messo il Barcellona con le spalle al muro, continua a far parlare di sè. Merito delle indiscrezioni rivelate in esclusiva ...