Mancini su Balotelli | “Tutt’ora è l’italiano con maggiori qualità tecniche Mai dire mai”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Marioe la maglia della Nazionale Italiana è un dibattito che dura da tempo immemore, e sarà destinato a proseguire in eterno. L’ultima considerazione in merito è stata fatta nientemeno che dallo stesso commissario tecnico della Nazionale italiana: Roberto. Ospite ieri a Tiki Taka, il tecnico jesino, ha così risposto a una domanda sull’attaccante attualmente in forza al Monza: “Mario è il giocatore italiano con le più grandi, anche ora. Negli ultimi anni si è perso un po’, ma ha ancora trent’anni. Maimai”. L’ultima convocazione di Super Mario con la maglia azzurra risale al 7 settembre 2018, prima di accantonato nuovamente. Foto: Opta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CinqueNews : #Mancini non chiude a #Balotelli -> «È l’italiano con più qualità tecniche» - infoitsport : Nazionale, Mancini: “Balotelli è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche” - sportli26181512 : Ibra-Lukaku, Mancini: 'Cose che capitano'. E su Balotelli...: Il ct della Nazionale sulla lotta scudetto: 'L'Inter… - Cruzzo90 : Ma davvero i giornalisti fanno ancora domande su #Balotelli al ct della Nazionale? Ma basta! È un giocatore finito… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TIKI TAKA - Il c.t. Mancini: 'Scudetto? Può essere un anno importante per l'Inter, Balotelli? Le porte della Nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Balotelli

, che non chiude le porte a("Mario ancora oggi è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche. Negli ultimi anni si è perso un pò ma è ancora giovane, ha 30 anni"), ...L'ultima convocazione dicon la maglia azzurra risale al 7 settembre 2018.lo aveva riportato in azzurro dopo quattro anni, prima di accantonarlo nuovamente.Mancini parla del suo ruolo da commissario tecnico ... Se avesse sentito qualcosa di particolare però non so cosa si siano detti”. Chiosa su Mario Balotelli, con cui il tecnico ha un rapporto speciale ...Il CT azzurro lascia aperte le porte di un ritorno in azzurro per l'attaccante del Monza: "Negli ultimi anni si è perso un po’, ma ha ancora 30 anni".