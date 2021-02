Governo | trattativa in salita tra veti e divergenze E in serata Fico al Quirinale

Corriere : Governo, la trattativa si complica. Nuove condizioni di Renzi - eziomauro : Fico al Colle, trattativa fallita. Renzi: 'Scontro su Bonafede, Azzolina, Arcuri, Mes'. Pd: 'Non ha rotto solo con… - Linkiesta : La finta trattativa, la possibile fine dello strazio e l’ipotesi di un rimpastone #Fico non sta mediando un bel ni… - TinaRengo : RT @oldpaolo: La trattativa con #Renzi ed #ItaliaViva è una indecenza ed è offensiva nei confronti di milioni di Italiani che aspettano un… - Giacinto_Bruno : Crisi di governo, la DIRETTA: fallisce la trattativa, cosa farà Mattarella? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo trattativa

Veti incrociati sembrano bloccare non solo il tavolo del programma per la soluzione della crisi di, ma anche la parallelasui nomi per la squadra didi un eventuale Conte ...È stato solo l'ultimo scontro, di una gioranta diriferita all'esterno della Sala della ... 'Qualcuno voleva trasformare il verbale in un contratto dima senza che il presidente ...La pandemia ha fatto crollare certezze e perdere posti di lavoro: trovarsi fuori dal proprio paese in questo periodo può essere difficilissimo. Alcune misure fiscali ad esempio, ...La riunione politica interna alla vecchia maggioranza si è conclusa senza novità: entro stasera Roberto Fico dovrà dire qualcosa a Sergio Mattarella ...