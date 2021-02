Governo, diretta. Fico: «Entro stasera da Mattarella». Giustizia: Iv e M5S divisi sul ?Lodo Orlando?. Renzi: non accettano mediazioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Governo, la diretta della crisi. É prevista alle 16 la chiusura dei lavori del tavolo di confronto alla Camera. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 febbraio 2021), ladella crisi. É prevista alle 16 la chiusura dei lavori del tavolo di confronto alla Camera. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un...

petergomezblog : Nuovo governo, la diretta – Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette… - fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - mattino5 : All'orizzonte un terzo governo #Conte? 'Spettacolo tristissimo per il paese' In diretta a #Mattino5 @M_Fedriga - JohnHard3 : RT @ErmannoKilgore: Nuovo governo, diretta - Sulla giustizia il Pd propone una mediazione, Iv dice no. Renzi: 'Non concedono nulla'. Orland… - NinoSiciliano4 : RT @ACKant: IN DIRETTA Punxsutawney Phil per il Giorno della Marmotta. Ci dirà se l'inverno è finito o se ci saranno altre sei settimane di… -