GF Vip, Alda D’Eusanio salvata dal televoto: insorgono gli ex gieffini squalificati (Di martedì 2 febbraio 2021) Stefano Bettarini, Salvo Venziano e Filippo Nardi non ci stanno. È polemica dopo la decisione del programma su Alda D’Eusanio GF Vip: Alda D’Eusanio non viene squalificata, è polemica Alda D’Eusanio a solamente 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip si è lasciata sfuggire la famosa n word. Poco tempo fa Fausto Leali per essersi rivolto con quella parola ad Enock Barwuah è stato squalificato. Quindi, ci si aspettava lo stesso trattamento per l’opinionista. Ma così non è stato. Dal momento che Alda D’Eusanio ha usato quella parola in una battuta in generale, e non rivolta ad una persona, la produzione ha deciso di rimandare al pubblico a casa le sorti della concorrente con un televoto flash. Alfonso Signorini ha detto ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 febbraio 2021) Stefano Bettarini, Salvo Venziano e Filippo Nardi non ci stanno. È polemica dopo la decisione del programma suGF Vip:non viene squalificata, è polemicaa solamente 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip si è lasciata sfuggire la famosa n word. Poco tempo fa Fausto Leali per essersi rivolto con quella parola ad Enock Barwuah è stato squalificato. Quindi, ci si aspettava lo stesso trattamento per l’opinionista. Ma così non è stato. Dal momento cheha usato quella parola in una battuta in generale, e non rivolta ad una persona, la produzione ha deciso di rimandare al pubblico a casa le sorti della concorrente con unflash. Alfonso Signorini ha detto ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - guarluc : GFVIP - GRANDE FRATELLO VIP - MA CHE CI FA ALDA D'EUSANIO NELLA CASA DEL GFV. QUANTO TEMPO AVRANNO PENSATO GLI… - EireenViolet : GFVip M.Balotelli:Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sincer… - BITCHYFit : Mario Balotelli si scaglia contro il televoto del GF Vip che ha salvato Alda D’Eusanio - GossipItalia3 : Alda D’Eusanio, il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico: ma è bufera sul risultato… -