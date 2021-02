“È un disastro”. Frana costone sulla statale, si scava tra le macerie. La situazione (Di martedì 2 febbraio 2021) Paura ad Amalfi dove si è verificata una Frana che ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada statale 163, raggiungendo il lungomare della Marinella. Al momento non risultano feriti o persone coinvolte. A crollare è stata una porzione del fronte roccioso Vagliendola che sostiene una stradina pedonale e sovrasta la strada statale, all’ingresso del tunnel che porta al centro abitato. Il tratto di strada in questione è al momento impraticabile, completamente sommerso da una grossa quantità di detriti. A causare il crollo, secondo delle prime ipotesi, le abbondanti piogge dell’ultimo periodo. Alcune case immediatamente a ridosso del costone Franato sono state evacuate. Alcune persone, con l’aiuto dei Vigili del fuoco, sono state costrette ad uscire dalla finestra, in quanto la stradina pedonale che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Paura ad Amalfi dove si è verificata unache ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada163, raggiungendo il lungomare della Marinella. Al momento non risultano feriti o persone coinvolte. A crollare è stata una porzione del fronte roccioso Vagliendola che sostiene una stradina pedonale e sovrasta la strada, all’ingresso del tunnel che porta al centro abitato. Il tratto di strada in questione è al momento impraticabile, completamente sommerso da una grossa quantità di detriti. A causare il crollo, secondo delle prime ipotesi, le abbondanti piogge dell’ultimo periodo. Alcune case immediatamente a ridosso delto sono state evacuate. Alcune persone, con l’aiuto dei Vigili del fuoco, sono state costrette ad uscire dalla finestra, in quanto la stradina pedonale che ...

