DiMartedì | le anticipazioni della puntata di stasera 2 febbraio 2021 su La7

(Di martedì 2 febbraio 2021): lee gli ospitidi, 2, su La7– Questa sera, martedì 2, torna l’appuntamento con, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nelladi oggi, ovviamente, alla crisi di Governo e all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora lee gli ospitidi ...

zazoomblog : Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 2 febbraio 2021 - #Cartabianca #Dimartedì: #ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : DiMartedì anticipazioni

...7% di share ( qui ledel prossimo episodio ). Su Canale5, la 33esima puntata del ... La7 manda in ondae Tv8 trasmette il film Come neve a Natale.Di contro, il Governatore del Veneto Luca Zaia - secondo ledate da fonti di Governo ... ha spiegato ieri il Ministro per gli Affari Regionali intervistato a. Una seconda ...